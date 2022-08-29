Уиттакер – о возможном переходе в полутяжи: «Если я решусь, то останусь там навсегда, не хочу быть толстым средневесом»

Топовый средневес UFC Роберт Уиттакер признался, что подумывает о переходе в полутяжелый вес.

При этом австралиец отметил, что если он решится на смену дивизиона, то не вернется обратно в средний вес.

«Я не хочу переходить в полутяжелый дивизион, будучи толстым средневесом. Многие парни пытаются так делать, и их просто разносят.

И затем они возвращаются обратно к себе в дивизион. Это не имеет смысла. Когда я поднимался в средний вес, я знал, что дороги назад уже точно не будет.

Это просто невозможно. Ты должен набирать мышцы и привыкать работать в новом теле. Если я приму решение подняться в дивизион до 93 килограммов, я останусь там навсегда», – признался Уиттакер.

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