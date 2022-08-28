Шаблий заступился за журналиста, которого Шлеменко обвинил в поражении

Российский боец Bellator Александр Шаблий прокомментировал ситуацию, в которой Александр Шлеменко назвал одной из причин поражения Александру Иличу журналиста, задавшего спортсмену перед боем о завершении карьеры.
«Мне нравятся вопросы, которые задает Миша Краймер (автор YouTube-канала «Вестник MMA» – прим. ред.), они делают интервью не такими монотонными и размеренными. Но если мы даем свои комментарии, идем на интервью, мы должны быть готовы к любому вопросу.
Меня лично это никак не задевает, я к этому отношусь спокойно, но Александр, видимо, решил в этой ситуации немного пошутить над Мишей. Я думаю, что это больше была шутка, чем что-то серьезное.
Просто серьезно об этом утверждать... Мне кажется, что это настоящий бред», – сказал Шаблий.
На RCC 12 Шлеменко проиграл Иличу нокаутом в первом раунде.
Шлеменко назвал одной из причин поражения Иличу журналиста, спросившего перед боем о завершении карьеры
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