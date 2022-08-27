Вячеслав Василевский: «Самое страшное, что я лично никогда не видел столько радующихся поражению Александра Шлеменко людей»

Российский боец прокомментировал поражение от Александра Илича на 12.

«На самом деле этот бой показал реальный уровень Шлеменко на сегодняшний день. Даже комментировать толком нечего. 20 секунд — это словно лакмусовая бумажка по определению уровня Александра Шлеменко на 26 августа. Бой все показал, а остальное — это только разговоры. Это первое.

Второе. Шлеменко с возрастом потерял свое самое главное качество — крепкая голова, которая спасала его во многих поединках. Это качество от природы. Он мог идти в размен, пропускать, но при этом побеждать соперников.

С возрастом он утратил это качество. Не осталось ничего. Но это не самое страшное. Каждый может проиграть, это дело житейское. Все проигрывают.

Самое страшное, что я лично никогда не видел столько радующихся поражению Александра Шлеменко людей. Мне куча народа написала сообщения со злорадством. Много людей порадовались тому, что россиянин проиграл иностранцу.

Представляете, насколько это говорит о человеке. Это как себя нужно вести, и насколько нужно быть высокомерным раздражителем, чтобы порадовать так много людей. И вот над этим, самое главное, Саше нужно задуматься», – сказал Василевский.