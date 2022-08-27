Штырков рассказал, как удалось вывести из загула Емельяненко: «Рядом оказались нужные люди, которым не все равно»

Российский боец рассказал, как удалось восстановиться после длительного загула.

«У Емельяненко был год запоя. Это не романтический загул. Вы говорите про его общее состояние, что он так быстро возвращается?

Во-первых, он физиологически очень одаренный человек. Это очень крутой уникум, человек с огромным физическим потенциалом. Во-вторых, с ним работают очень хорошие люди, которые ему помогают. Это я про определенных врачей, специалистов. Лучшие, наверно. Очень хорошие, достойные, им тоже огромный поклон.

Плюс рядом есть любимая. Наверное, она главный мотиватор. Команда появились, пусть и не его, но он в ней, с нами. Все четко. Никита Бурчак вообще все тащит.

Грубо говоря, Саша – 41-летний ребенок. Никитос – красавчик. Я думаю, для Саши должна быть огромная ответственность и мотивация, чтобы не подвести его.

Если все это взять, просто рядом оказались нужные люди, которым не все равно. И вот человек, который два месяца назад ходить не мог, сейчас бьет лапы, двигается, спаррингует», – сказал Штырков.

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