Штырков грозит выгнать Емельяненко из зала, если тот начнет пить

Российский боец ММА Иван Штырков, тренирующийся в академии единоборств РМК, рассказал об условиях, на которых в зале занимается Александр Емельяненко.

Штырков признался, что если Емельяненко вновь начнет употреблять алкоголь, для него закроют двери в зал.

«Академия – это храм спорта. Какие тут пьяные люди будут ходить? Если бы вы знали, в чем именно заключается аспект состояния , то он не может быть пьяным – это будет конец для него.

Причем во всех аспектах: он не попадет в академию, ему не поверят, его не будут поддерживать так, как сейчас», – сказал Штырков.

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