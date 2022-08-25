Штырков – о состоянии Емельяненко после запоя: «Предсмертное»

Российский боец смешанного стиля Иван Штрыков высказался об Александре Емельяненко, который несколько недель назад вышел из запоя и вернулся к тренировкам.
«Вы понимаете, из какого состояния Александра вывели не так давно. То, что он сейчас делает, и какой образ жизни ведет – это чудо.
И оно сделано людьми, которые в него поверили. Потому что то состояние, в котором он находился, я бы назвал его предсмертным.
Если человек не может встать с кровати по причине алкогольного опьянения и многих его пагубных влияний, то это состояние инвалида.
Сейчас этот человек спаррингует, двигается. Но это нельзя называть полным возвратом к тому Александру Емельяненко, кем он был.
Человек почти год был в запое. Я очень рад, что нашлись люди, пошли навстречу Саше, и сейчас он в таком состоянии», – сказал Штырков.
Иван Штырков 26 августа подерется с Насрудином Насрудиновым на RCC 12
Штырков дебютировал в профессиональном боксе, победив Ивана Смирнова