Штырков – о состоянии Емельяненко после запоя: «Предсмертное»

Российский боец смешанного стиля Иван Штрыков высказался об , который несколько недель назад вышел из запоя и вернулся к тренировкам.

«Вы понимаете, из какого состояния Александра вывели не так давно. То, что он сейчас делает, и какой образ жизни ведет – это чудо.

И оно сделано людьми, которые в него поверили. Потому что то состояние, в котором он находился, я бы назвал его предсмертным.

Если человек не может встать с кровати по причине алкогольного опьянения и многих его пагубных влияний, то это состояние инвалида.

Сейчас этот человек спаррингует, двигается. Но это нельзя называть полным возвратом к тому Александру Емельяненко, кем он был.

Человек почти год был в запое. Я очень рад, что нашлись люди, пошли навстречу Саше, и сейчас он в таком состоянии», – сказал Штырков.

Иван Штырков 26 августа подерется с Насрудином Насрудиновым на RCC 12

Штырков дебютировал в профессиональном боксе, победив Ивана Смирнова