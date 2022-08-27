Российский боец раскритиковал работу рефери в бою с Александром Иличем.

Напомним, на 12 в Екатеринбурге Шлеменко проиграл сербу нокаутом в первом раунде.

«Я хотел пообщаться с рефери, но он не зашел в раздевалку. Была такая мысль, сказать: «Не лезь!» Бывает, когда я недонастроился. Пересмотрел повтор, да, я пропустил, спору нет. Я его не увидел. Я начал подниматься.

У меня 76 профессиональных боев, я не новичок. Мне не позволили вернуться. Я не «клевал», не потерял сознание. Бой только начался. Мое мнение — слишком рано (остановили). Я не боюсь идти в рубки. Новичков стоило бы поберечь, но у меня, повторюсь, 76 боев.

Я готовился к низкому борцу, а дали длинного ударника. Еще и левша. Я пропустил, нужно было быть осторожнее. Сделал одну ошибку, а исправить не получилось.

Рефери посчитал, что я новичок, что меня сейчас закопают. Главные бои так не судят. Чувствую себя хорошо. Можете на мне крест поставить, а я на себе крест ставить не собираюсь», – сказал Шлеменко.

Шлеменко нокаутировали за 21 секунду – вырубили с колена в прыжке и добили. Дальше Шторм должен драться с Исмаиловым