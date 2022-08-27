Александр Шлеменко: «Я бы хотел, чтобы история с Иличем повторилась»

Российский боец высказался о возможности реванша с Александром Иличем.

«Я бы хотел, чтобы история с Иличем повторилась. Он пока не вписывается (в мой график). Но я попросил бы другого рефери», – сказал Шлеменко.

На 12 в Екатеринбурге Шлеменко проиграл Иличу нокаутом в первом раунде.

Шлеменко про поражение Иличу: «Рефери посчитал, что я новичок, что меня сейчас закопают. Главные бои так не судят»

Шлеменко нокаутировали за 21 секунду – вырубили с колена в прыжке и добили. Дальше Шторм должен драться с Исмаиловым