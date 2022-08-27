Илич готов дать реванш Шлеменко: «Могу драться где угодно, хоть в Омске»

Сербский боец Александр Илич ответил на вопрос о реванше с , которого победил нокаутом в первом раунде на турнире 12 в Екатеринбурге.

— Шлеменко будет проводить турнир в Омске 30 сентября, готовы ли вы провести реванш с ним?

— Реванш? Да, конечно. Алекс Легенда. Почему нет. У вас есть мой номер телефона, позвоните мне и сделайте предложение.

— Драться в Омске для вас ОК?

— Драться где угодно. Нет разницы, я профессионал, это моя работа. У меня только что закончился мой бой, дайте мне возможность насладиться этим, возможно, я хотел бы сходить съесть бургер или что то такое.

Шлеменко нокаутировали за 21 секунду – вырубили с колена в прыжке и добили. Дальше Шторм должен драться с Исмаиловым