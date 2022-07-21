Рафаэль Физиев: «Бой со мной – хороший вариант для Джастина Гейджи»

Азербайджанский легковес UFC Рафаэль Физиев хочет подраться с бывшим претендентом на титул UFC Джастином Гейджи.

«Это хороший вариант для Гейджи. С кем ему драться, если не со мной? С Бенеилом Дариушем или Матеушем Гамротом? Это не лучший вариант для него.

Для него хороший бой сейчас против меня, потому что Джастин любит драться в стойке. Он любит драться, я люблю драться, так в чем проблема? Я идеальный вариант для Гейджи», – считает Физиев.

В начале июля Физиев нокаутировал в пятом раунде Рафаэля Дос Аньоса. Гейджи в мае проиграл сабмишеном в первом раунде Чарльзу Оливейре.

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