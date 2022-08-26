Бой Иван Штырков – Виктор Немков возглавит турнир ASI Championship 30 сентября

В Кемерове 30 сентября состоится турнир ASI Championship, в главном событии которого пройдет бой в тяжелом весе между и .

Поединок состоится в рамках форума «Россия – спортивная держава».

Штырков идет на серии из трех побед подряд, 26 августа Иван проведет поединок против Насрудин Насрудинов на RCC 12.

Немков последний раз выходил в клетку в декабре 2021 года, победив Леонардо Гимараэса на Open FC 15.

Иван Штырков – о поп-ММА: «Дно и аморальщина, за такое нужно наказывать»