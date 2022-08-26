Иван Штырков – о поп-ММА: «Дно и аморальщина, за такое нужно наказывать»

Российский боец RCC Иван Штырков негативно высказался о поп-ММА-промоушенах. По мнению спортсмена, такие организации морально разлагают молодую аудиторию.

«Поп-ММА — это дно, которым кормят молодых ребят. Идет подмена понятий. Так делать нельзя, за такое нужно наказывать. Федерации должны в отрытую говорить, что это плохо.

Вот часто же слышим фразу: «спортсмены тупоголовые, бандиты». Это же неправда. Этот стереотип нужно ломать.

Но как его ломать, если самое большое количество просмотров у пресс-конференций в поп-ММА, где происходит грязище и жуткая аморальщина. Все хотят смотреть на это», – сказал Штырков.

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