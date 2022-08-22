Даниэль Кормье: «Мне интересно, как поражение повлияет на Усмана в дальнейшем»

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье поделился мыслями насчет поражения .

На UFC 278 нокаутировал Усмана в пятом раунде и стал новым чемпионом полусреднего дивизиона.

«Насколько все изменится для Камару Усмана после поражения? Для парня, которого ранее отправили в нокаут, все меняется, как только он осознает, что это возможно.

Когда вокруг тебя есть аура неуязвимости, эта вера, что тебя невозможно чисто вырубить, ты хочешь делать много вещей.

Усмана нокаутировали впервые в карьере, и мне интересно, как это повлияет на него в дальнейшем», – сказал Кормье.

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