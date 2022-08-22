Даниэль Кормье: «Мне интересно, как поражение повлияет на Усмана в дальнейшем»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Даниэль Кормье Леон Эдвардс Камару Усман Бокс/MMA/UFC

Бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье поделился мыслями насчет поражения Камару Усмана.

На UFC 278 Леон Эдвардс нокаутировал Усмана в пятом раунде и стал новым чемпионом полусреднего дивизиона.

«Насколько все изменится для Камару Усмана после поражения? Для парня, которого ранее отправили в нокаут, все меняется, как только он осознает, что это возможно.

Когда вокруг тебя есть аура неуязвимости, эта вера, что тебя невозможно чисто вырубить, ты хочешь делать много вещей.

Усмана нокаутировали впервые в карьере, и мне интересно, как это повлияет на него в дальнейшем», – сказал Кормье.

Лучший боец UFC улетел в глухой нокаут. Усман не проигрывал почти 10 лет, побил рекорд Хабиба, но сложился от хай-кика Эдвардса

Усман открылся явным фаворитом третьего боя с Эдвардсом по мнению букмекеров

 

 

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