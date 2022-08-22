Усман открылся явным фаворитом третьего боя с Эдвардсом по мнению букмекеров

Букмекеры опубликовали стартовые коэффициенты на третий бой между и чемпионом UFC в полусреднем весе .

В настоящий момент коэффициент на победу Усмана составляет 1.286, успех Эдвардса оценивается в 3.85.

На UFC 278 в минувшие выходные Эдвардс нокаутировал Усмана за 56 секунд до конца пятого раунда и стал новым чемпионом.

Лучший боец UFC улетел в глухой нокаут. Усман не проигрывал почти 10 лет, побил рекорд Хабиба, но сложился от хай-кика Эдвардса

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