Порье про Физиева: «Возможности этого парня безграничны»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Рафаэль Дос Аньос Дастин Порье Рафаэль Физиев Бокс/MMA/UFC

Бывший претендент на титул UFC в легком весе Дастин Порье прокомментировал выступление Рафаэля Физиева в бою с Рафаэлем Дос Аньосом в минувшие выходные.

«Выскажу свое мнение как фанат, а не как потенциальный соперник. Я думаю, что возможности этого парня безграничны.

Он побил бывшего чемпиона, показал отличную защиту от тейкдаунов, показал кардио, мощь — он продемонстрировал все качества, необходимые претенденту, и я с нетерпением жду его следующий бой», – сказал Порье.

На UFC Vegas 58 Физиев нокаутировал Дос Аньоса в пятом раунде.

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