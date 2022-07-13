Порье про Физиева: «Возможности этого парня безграничны»

Бывший претендент на титул UFC в легком весе прокомментировал выступление в бою с в минувшие выходные.

«Выскажу свое мнение как фанат, а не как потенциальный соперник. Я думаю, что возможности этого парня безграничны.

Он побил бывшего чемпиона, показал отличную защиту от тейкдаунов, показал кардио, мощь — он продемонстрировал все качества, необходимые претенденту, и я с нетерпением жду его следующий бой», – сказал Порье.

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