Усман впервые проиграл в UFC: Камару не хватило одной победы до рекорда Сильвы

Теги UFC Андерсон Сильва полусредний вес (MMA) Леон Эдвардс Камару Усман UFC 278 Усман - Эдвардс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион полусреднего дивизиона Камару Усман завершил сумасшедшую победную серию, уступив нокаутом Леону Эдвардсу на UFC 278.

Нигериец не знал поражений в сильнейшем промоушене планеты. До этого единственный раз он проиграл удушающим приемом Хосе Касересу на турнире CFA 11 в мае 2013 года.

С тех пор Усман одержал 19 побед подряд (15 побед в UFC). Также Камару впервые в карьере проиграл нокаутом.

Также поражение лишило Усмана возможности добраться до легендарного рекорда Андерсона Сильвы, выигравшего 16 боев в UFC подряд.

Судейские карточки боя Эдвардса и Усмана: на момент нокаута Камару лидировал

Видео нокаута в бою Эдвардса и Усмана на UFC 278

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные