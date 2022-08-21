Усман впервые проиграл в UFC: Камару не хватило одной победы до рекорда Сильвы

Бывший чемпион полусреднего дивизиона Камару Усман завершил сумасшедшую победную серию, уступив нокаутом Леону Эдвардсу на UFC 278.
Нигериец не знал поражений в сильнейшем промоушене планеты. До этого единственный раз он проиграл удушающим приемом Хосе Касересу на турнире CFA 11 в мае 2013 года.
С тех пор Усман одержал 19 побед подряд (15 побед в UFC). Также Камару впервые в карьере проиграл нокаутом.
Также поражение лишило Усмана возможности добраться до легендарного рекорда Андерсона Сильвы, выигравшего 16 боев в UFC подряд.
Судейские карточки боя Эдвардса и Усмана: на момент нокаута Камару лидировал