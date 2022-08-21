Усман впервые проиграл в UFC: Камару не хватило одной победы до рекорда Сильвы

Бывший чемпион полусреднего дивизиона завершил сумасшедшую победную серию, уступив нокаутом на UFC 278.

Нигериец не знал поражений в сильнейшем промоушене планеты. До этого единственный раз он проиграл удушающим приемом Хосе Касересу на турнире CFA 11 в мае 2013 года.

С тех пор Усман одержал 19 побед подряд (15 побед в UFC). Также Камару впервые в карьере проиграл нокаутом.

Также поражение лишило Усмана возможности добраться до легендарного рекорда , выигравшего 16 боев в UFC подряд.

Судейские карточки боя Эдвардса и Усмана: на момент нокаута Камару лидировал

Видео нокаута в бою Эдвардса и Усмана на UFC 278