UFC 278: реванш Усман – Эдвардс, Коста – Рокхолд, Альдо против Двалишвили и другие бои

В ночь на 21 августа в Солт-Лейк-Сити пройдет UFC 278, где в главном событии пройдет титульный реванш в полусреднем весе между Камару Усманом и Леоном Эдвардсом.
Полностью мейн-кард UFC 278 выглядит следующим образом:
• Камару Усман (20-1) – Леон Эдвардс (19-3);
• Пауло Коста (13-2) – Люк Рокхолд (16-5);
• Жозе Альдо (31-7) – Мераб Двалишвили (14-4);
• Ву Янань (13-5) – Люси Пудилова (13-7);
• Тайсон Педро (8-3) – Хэрри Хансакер (7-5).
Турнир начнется 21 августа в 01:00 по московскому времени, а главные бои – в 5 утра. Трансляция будет доступна на канале «Матч! Боец», мейн-кард – на «Матч ТВ». Также ивент полностью покажут на UFC Fight Pass, который снова доступен в России.
Титульный бой Усмана и Эдвардса, поединки Альдо, Рокхолда и Романова. Онлайн сумасшедшего UFC 278