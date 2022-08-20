UFC 278: реванш Усман – Эдвардс, Коста – Рокхолд, Альдо против Двалишвили и другие бои

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В ночь на 21 августа в Солт-Лейк-Сити пройдет UFC 278, где в главном событии пройдет титульный реванш в полусреднем весе между Камару Усманом и Леоном Эдвардсом.

Полностью мейн-кард UFC 278 выглядит следующим образом:

• Камару Усман (20-1) – Леон Эдвардс (19-3);

Пауло Коста (13-2) – Люк Рокхолд (16-5);

Жозе Альдо (31-7) – Мераб Двалишвили (14-4);

• Ву Янань (13-5) – Люси Пудилова (13-7);

• Тайсон Педро (8-3) – Хэрри Хансакер (7-5).

Турнир начнется 21 августа в 01:00 по московскому времени, а главные бои – в 5 утра. Трансляция будет доступна на канале «Матч! Боец», мейн-кард – на «Матч ТВ». Также ивент полностью покажут на UFC Fight Pass, который снова доступен в России.

Титульный бой Усмана и Эдвардса, поединки Альдо, Рокхолда и Романова. Онлайн сумасшедшего UFC 278

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