UFC 278: реванш Усман – Эдвардс, Коста – Рокхолд, Альдо против Двалишвили и другие бои

В ночь на 21 августа в Солт-Лейк-Сити пройдет UFC 278, где в главном событии пройдет титульный реванш в полусреднем весе между и Леоном Эдвардсом.

Полностью мейн-кард UFC 278 выглядит следующим образом:

• Камару Усман (20-1) – Леон Эдвардс (19-3);

• (13-2) – (16-5);

• (31-7) – (14-4);

• Ву Янань (13-5) – Люси Пудилова (13-7);

• Тайсон Педро (8-3) – Хэрри Хансакер (7-5).

Турнир начнется 21 августа в 01:00 по московскому времени, а главные бои – в 5 утра. Трансляция будет доступна на канале «Матч! Боец», мейн-кард – на «Матч ТВ». Также ивент полностью покажут на UFC Fight Pass, который снова доступен в России.

Титульный бой Усмана и Эдвардса, поединки Альдо, Рокхолда и Романова. Онлайн сумасшедшего UFC 278