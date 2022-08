Рэпер Дрейк выложил фотографию своей ставки на бой UFC 278, в котором подерутся экс-чемпион организации и .

Дрейк поставил на Альдо 238,9 тысяч долларов, а выигрыш может составить больше 500 тысяч.

👀 @Drake’s bet is in for #UFC278 💰 pic.twitter.com/69RFIohMhn