Леон Эдвардс: «Чувствую, что не добился чего-то серьезного в ММА»

Топовый полусредневес UFC Леон Эдвардс заявил, что не считает себя заслуженным бойцом.

По мнению британца, ему для этого необходимо выиграть чемпионский пояс.

«Вообще, я чувствую, что ещё ничего серьёзного не добился в спорте. Что-то у меня получилось сделать, но это не сравнится с чемпионским поясом.

Сейчас передо мной возможность завоевать титул, я считаю себя лучшим в этом весе, и я хочу доказать, что это действительно так и есть.

Я на самом деле не считаю, что добился чего-то серьёзного, я ожидаю от себя большего, и вот это нехватка серьёзного результата заставляет меня упорно тренироваться, чтобы победить в чемпионском бою», – сказал Эдвардс.

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