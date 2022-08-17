Реванш Усика и Джошуа все о турнире, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Вечером 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) пройдет вечер бокса, в рамках которого состоится чемпионский бой за пояса IBF, WBA и WBO в тяжелом весе между Александром Усиком и .

Где смотреть и во сколько бой Усика и Джошуа?

Турнир в Джидде начнется в 18:00 по московскому времени. Главный поединок должен начаться не раньше 23:00. Вечер бокса покажут бесплатно на Youtube-канале Александра Усика «Usyk 17».

Кард турнира

Помимо Усика и Джошуа, на ринге встретятся Каллум Смит и Матье Бодерлик, Филип Хргович и Чжан Чжилэй, Дабу Джек и Ричард Ривера, а также Эндрю Табити и Джеймс Уилсон.