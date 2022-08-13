Каримов нокаутировал Дацика в главном бою турнира Hardcore Boxing

В Москве прошел вечер бокса под эгидой Hardcore FC. В главном событии турнира состоялся поединок в тяжелом весе между Исламом Каримовым и .

Бойцы с первых секунд поединка пошли в жесткие размены, в результате которого Каримов оказался в нокдауне на первой минуте боя.

Однако затем Ислам перехватил инициативу, оказываясь удачливее в разменах. В начале второго раунда рефери остановил поединок, засчитав победу Каримову техническим нокаутом.

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