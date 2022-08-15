Сехудо назвал причину поражения Круза в поединке с Верой

Бывший двойной чемпион и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо раскритиковал выступление Марлона Веры в бою против , несмотря на победу эквадорца.

«Доминик легко выигрывал этот поединок (4-0 по раундам), но он слишком сильно опустил голову, и из-за этого он и мне проиграл нокаутом.

Вера выиграл, но я не впечатлен его выступлением. Слишком много отступал и проигрывал по очкам на протяжении всей схватки.

У него было несколько возможностей закончить бой раньше, но он того не сделал», – написал Сехудо в соцсетях.

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