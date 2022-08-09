Тони Фергюсон перешел в зал Jackson Wink

Американский зал смешанных единоборств Jackson Wink, расположенный в Альбуркерке (Нью-Мексико) объявил о переходе Тони Фергюсона.

Бывший временный чемпион в легком весе уже провел первую тренировку в зале.

Напомним, что Фергюсон идет на серии из четырех поражений подряд. Перед поединком против «Эль-Кукуй» также вносил коррективы в тренировочный процесс, однако они не помогли победить в том поединке.

Тони Фергюсон будет искать команду: «Я отстранялся, думая, что могу все сделать сам»

Оливейра предложил Фергюсону тренироваться вместе. Тони отказался