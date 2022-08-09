Тони Фергюсон перешел в зал Jackson Wink

Американский зал смешанных единоборств Jackson Wink, расположенный в Альбуркерке (Нью-Мексико) объявил о переходе Тони Фергюсона.
Бывший временный чемпион UFC в легком весе уже провел первую тренировку в зале.
Напомним, что Фергюсон идет на серии из четырех поражений подряд. Перед поединком против Майкла Чендлера «Эль-Кукуй» также вносил коррективы в тренировочный процесс, однако они не помогли победить в том поединке.
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