Валуев – о Монсоне: «Джефф молодец, он связывает себя с новой родиной»

Теги Николай Валуев Джефф Монсон Политика Бокс/MMA/UFC

Депутат Госдумы и бывший боксер Николай Валуев высказался о бойце ММА Джеффе Монсоне, который с 2018 года является гражданином России.

«Все планы Монсона в России, у него здесь супруга, он связывает себя с новой родиной. Джефф молодец, он популяризует смешанные единоборства, к которым был всегда привержен.

Такие люди служат примером для молодых ребят. Это нормальный исторический процесс, когда человек, который что-то достиг, не отказывается от этого, а наоборот ведет общественную деятельность, это похвально», – сказал Валуев.

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