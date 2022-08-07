Шлеменко – о возможных боях в Eagle FC: «Слышал от Хабиба, что меня хотят свести с Ломбардом»

Известный российский средневес ММА Александр Шлеменко заявил, что может провести бой в Eagle FC. При этом россиянин не выразил интереса в поединке за титул.

«Бой с Ермековым? Все может быть. Насколько я знаю, Даурен будет драться с Фаридуном Одиловым. Слышал от Хабиба, что меня хотят свести с Ломбардом.

Конечно, с Эктором было бы интереснее подраться лично для меня. Если EFC хотят громкий бой, то это бой с ним, а не с Ермековым», – сказал Шлеменко.

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