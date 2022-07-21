Даурен Ермеков обратился к чемпиону Eagle FC: «Смотри, не повтори судьбу Гамзата»

Обладатель титула временного чемпиона лиги Eagle FC Даурен Ермеков обратился к чемпиону лиги Фариддуну Одилову:

«Вижу, что Фариддун уже начал бросать заявления в духе Гамзата. Смотри, как бы ты не повторил его судьбу, братишка»

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