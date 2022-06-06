Туменов – о Минееве: «Он – курица Гаджиева, несущая золотые яйца. Камил не даст мне с ним подраться»

Теги AMC Fight Nights Камил Гаджиев Альберт Туменов Владимир Минеев Бокс/MMA/UFC

Российский боец ММА Альберт Туменов, бросивший вызов Владимиру Минееву, рассказал, почему этот поединок маловероятен.

По мнению Туменова, президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев не позволит своему чемпиону в среднем весе принять этот поединок.

«Я думаю, Камил Гаджиев не даст мне подраться с Минеевым, потому что это его курица, несущая золотые яйца.

Я назвал Минеева курицей, но это не оскорбление – для Камила Минеев сейчас действительно ценный боец, в этом ничего такого нет», – сказал Альберт.

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