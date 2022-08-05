Джефф Монсон готов отказаться от американского паспорта: «Ну, и кто я, если не русский?»

Ветеран ММА Джефф Монсон сообщил, что готов отказаться от паспорта США.

— Что я уже сделал? Я депутат. Я помогаю людям, которые потеряли квартиры. У меня есть паспорт России и ЛНР. Я много раз ездил в Донецк и Луганск, помогал там людям. Открыл бесплатную школу в Луганске, открыл две спортшколы в Уфе и одну — в Красногорске. Все бесплатные.

Я помогаю людям в России. Ну, и кто я, если не русский? Я русский. Ок, я не очень хорошо говорю по-русски. Но я пробую, пытаюсь. Скоро буду разговаривать. Я не езжу в Америку сейчас. Живу здесь. Моя семья — в Уфе. Жена —русская. Я — русский.

— Вы сказали, что имеете паспорт Луганской народной республики. А американский?

— Я сдам все документы. Может, через месяц. Все документы, сейчас просто жду.

— Правда хотите отказаться от всего?

— Да, я сдам все.

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