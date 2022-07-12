Соперником Шлеменко 26 августа на турнире RCC может стать Роналдо Соуза

Исполнительный директор RCC Николай Клименко рассказал, кем заменят Магомеда Исмаилова в бою с Александром Шлеменко 26 августа.

— Мы сделаем не менее громкий ивент 26 августа в Екатеринбурге, и этот турнир возглавит бой Шлеменко. Кто будет соперником, мы определим в ближайшую неделю. Сейчас есть несколько кандидатов.

— Можете рассказать, кого рассматриваете в качестве соперника Шлеменко?

— Мы прорабатываем вариант с Соузой, известным под прозвищем Аллигатор, переговоры уже идут долго, посмотрим, чем закончатся, это один из вариантов.

— А как вам вывеска поединка между Шлеменко и Ясубеем Эномото? Швейцарский Самурай — друг Исмаилова. Тут можно было бы красиво обыграть.

— Это возможно, но когда-то в будущем. Прямо сейчас хочется увидеть какие-то новые имена. Реванш с Эномото неинтересен для Александра. Хотя Ясубею это, безусловно, интересно. Возможно, в будущем мы проведем такой поединок. Эномото с возрастом становится только зрелищнее и интереснее.

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