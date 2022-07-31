Павлович не считает ранней остановку в бою с Льюисом: «Я всем доволен»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Сергей Павлович Деррик Льюис Бокс/MMA/UFC

Российский тяжеловес UFC Сергей Павлович не согласился с утверждением, что рефери Дэн Мираглиотта рано остановил поединок с Дерриком Льюисом.

Напомним, что россиянин нокаутировал американца в первом раунде после серии ударов. Однако сам Льюис и зрители на арене посчитали остановку преждевременной.

«Я сделал свою работу красиво, я всем доволен», – сказал Павлович.

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