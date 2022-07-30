Рамазан Эмеев: «У Павловича есть все, чтобы выиграть бой у Льюиса»

Российский боец поделился ожиданиями от боя между и Дерриком Льюисом.

«Я с Сергеем иногда переписываюсь, касательно боев тоже. Для первого боя [в UFC] ему дали хорошего соперника. Это, конечно, было неправильно. Потом он уже сориентировался. И, я думаю, он уже вырос для больших боев.

Мне кажется, у него все есть, чтобы выиграть бой у . Тот, конечно, тоже хороший панчер, очень опасный. Но в данный момент у Павловича есть шансы, чтобы выиграть.

Хотя в тяжах один удар решает многое. Если Сергей будет в хорошей физической форме и будет драться с умом, тогда все будет нормально», – считает Эмеев.

Бой Павловича и Льюиса состоится в ночь с 30 на 31 июля на UFC 277 в Далласе.

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