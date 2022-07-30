Энтони Смит: «У Анкалаева было 18 соревнований по смешанным единоборствам и ноль гребаных боев»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Энтони Смит Магомед Анкалаев UFC 277 Анкалаев - Смит Бокс/MMA/UFC

Американский полутяжеловес UFC Энтони Смит высказался относительно поединка с Магомедом Анкалаевым.

«Он хорош, это действительно так. Он не делает много ошибок, никогда не теряет позицию.

Но я верю, что у Анкалаева было 18 соревнований по смешанным единоборствам и ноль гребаных боев. Так что в субботу вечером он побывает в бою», – сказал Смит.

Бой Смита и Анкалаева состоится в ночь с 30 на 31 июля в рамках UFC 277 в Далласе.

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