Энтони Смит: «У Анкалаева было 18 соревнований по смешанным единоборствам и ноль гребаных боев»

Американский полутяжеловес UFC Энтони Смит высказался относительно поединка с .

«Он хорош, это действительно так. Он не делает много ошибок, никогда не теряет позицию.

Но я верю, что у Анкалаева было 18 соревнований по смешанным единоборствам и ноль гребаных боев. Так что в субботу вечером он побывает в бою», – сказал Смит.

Бой Смита и Анкалаева состоится в ночь с 30 на 31 июля в рамках UFC 277 в Далласе.

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