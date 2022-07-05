Александр Емельяненко про восстановление: «Поначалу было очень тяжело, все не слушалось – ни руки, ни ноги»

Российский боец Александр Емельяненко рассказал о своем восстановлении в реабилитационном центре в Екатеринбурге.

В сентябре у Емельяненко запланирован бой по правилам бокса с на Hardcore Boxing.

«Восстановление и подготовка проходят у меня отлично. Поначалу было очень тяжело, все не слушалось – ни руки, ни ноги. Сейчас потихоньку начинает возвращаться мышечная память.

Я постоянно боксирую в спортзале с боксерами-профессионалами. Каждый день, причем с разными, от легкого веса до тяжелого.

У меня опыт огромный. То, что я не выступал на соревнованиях по профи-боксу, не значит, что я не умею боксировать. Я побью Дацика», – сказал Емельяненко.

Александр Емельяненко показал, как прыгает на скакалке

Александр Емельяненко подерется с Бигфутом на турнире Hardcore MMA