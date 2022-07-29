Павлович – о Льюисе: «Деррик – довольно хитрый и думающий боец»

Рейтинговый тяжеловес UFC Сергей Павлович высказался о , с которым россиянин подерется в ночь на 31 июля на турнире UFC 277.

«Льюис – хороший, опасный боец. Однако в моей карьере было много хороших, опасных бойцов. Думаю, я на сто процентов готов, но бой все покажет.

Мне кажется, этот поединок будет абсолютно непредсказуемый – в любой момент может произойти все что угодно. Деррик на самом деле довольно хитрый боец, думающий», – сказал Павлович.

Льюис – об отношении к тренировкам: «Раньше у меня не было энтузиазма, а сейчас стараюсь приходить в зал пораньше»

Льюис – о поединке с Павловичем: «До сих пор не знаю, кто это»