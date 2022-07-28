Чендлер – о возможном бое с Махачевым: «Нейтрализую его борьбу и заставлю биться в стойке»

Топовый легковес UFC Майкл Чендлер считает, что может победить претендента на титул .

По мнению американца, ему бы удалось справиться с сильными сторонами россиянина, навязав ему свой сценарий.

«Ислам хорош, но у него есть только борьба, и я думаю, что нейтрализую его борьбу. Я заставлю его драться в стойке.

Он левша, не обладающий нокаутирующей мощью, а в стойке я могу заставить пятиться назад любого парня, даже того, кто привык идти вперед, как это было в поединке против , – сказал Чендлер.

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Махачев претендует на звание бойца года World MMA Awards. Ислам провел в октагоне в 2022-м 3 минуты и 23 секунды