Чендлер – о возможном бое с Махачевым: «Нейтрализую его борьбу и заставлю биться в стойке»

Топовый легковес UFC Майкл Чендлер считает, что может победить претендента на титул Ислама Махачева.
По мнению американца, ему бы удалось справиться с сильными сторонами россиянина, навязав ему свой сценарий.
«Ислам хорош, но у него есть только борьба, и я думаю, что нейтрализую его борьбу. Я заставлю его драться в стойке.
Он левша, не обладающий нокаутирующей мощью, а в стойке я могу заставить пятиться назад любого парня, даже того, кто привык идти вперед, как это было в поединке против Джастина Гейджи», – сказал Чендлер.
Анкалаев дал совет Махачеву: «С джитсером лучше драться в стойке»
Махачев претендует на звание бойца года World MMA Awards. Ислам провел в октагоне в 2022-м 3 минуты и 23 секунды