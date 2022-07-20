Майкл Чендлер: «Могу подраться с Бенеилом Дариушем в конце года. Наш бой определит претендента на титул»

Топовый легковес UFC Майкл Чендлер хочет подраться с за право провести бой с обладателем титула.

«Я хочу, чтобы мой следующий бой был претендентский. Кажется, Дариуш должен был драться с за звание претендента номер один, и он сейчас идет на серии из шести или семи побед.

Нельзя отрицать, что Дариуш является еще одним кандидатом на титульный бой кроме Ислама. Думаю, в конце года мы могли бы подраться с Бенеилом и дать ответы на некоторые вопросы.

Будет ли у нас новый чемпион в лице Махачева, или вернет себе титул. Наш бой с Дариушем определит явного претендента номер один.

В этом бою я вижу для себя наибольший потенциал и лучшую возможность вернуться к поединку за титул», – сказал Чендлер.

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