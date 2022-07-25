Никита Крылов: «Буду готов подраться с Оздемиром в Абу-Даби в октябре»

Полутяжеловес UFC Никита Крылов назвал имя желаемого соперника.

На UFC в Лондоне Крылов нокаутировал Александра Густафссона в первом раунде.

«Я посмотрел бой Волкана Оздемира с Полом Крэйгом. Оздемир очень грамотно действовал в этом поединке.

Мы с Волканом должны были подраться примерно два года назад, однако у него возникли проблемы с ногой и схватка сорвалась.

Но я по-прежнему хочу встретиться с ним, и я думаю, Абу-Даби будет самым подходящим местом. Я буду готов выступить в Абу-Даби в октябре», – сказал Крылов.

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