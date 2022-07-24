Крылов о победе над Густафссоном: «Ну простите, если кого огорчил»

Полутяжеловес UFC Никита Крылов прокомментировал победу над Александром Густафссоном.

На UFC Fight Night 208 в Лондоне Крылов нокаутировал Густафссона в первом раунде.

«Ну простите, если кого огорчил. И от души благодарю всех, кто остается рядом несмотря ни на что», – написал Крылов.

«Мозжечок разрывается во все стороны, но мы не жестим». Никита Крылов нокаутировал легенду UFC, а готовился с помощью... батута и легкой атлетики

Александр Густафссон: «Я в порядке, но расстроен. Мои поздравления Крылову»