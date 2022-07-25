«Возможно, куплю квартиру в Твери». Крылов рассказал, куда потратит гонорар за победу над Густафссоном

Полутяжеловес UFC Никита Крылов рассказал, куда потратит гонорар за победу над на UFC Fight Night 208 в Лондоне.

Крылов нокаутировал шведа в первом раунде и получил бонус в размере 50 тысяч долларов за лучшее выступление вечера.

«Думаю, что не только бонус, но и большую часть денег придется потратить на покупку жилья. Пора бы уже. Вернусь домой, поговорю, конечно, с женой, этот вопрос очень активно обсуждается в нашей семье.

Кочевая жизнь чуть-чуть утомила, но получается, что у меня есть куча вещей, которые негде складывать. Они раскиданы по огромной территории: что-то на Донбассе, что-то в Москве, что-то на съемной квартире в Твери.

Все равно за пять месяцев там мы обжились, стало больше предметов быта, и я думаю заиметь свое жилье.

Да, в Твери. Это хорошая локация со всех сторон. Там есть отличный клуб у моего тренера, где созданы все условия. И при этом можно за несколько часов оказаться в Москве, потренироваться в лучших залах, не находясь там постоянно и не изнуряя себя жизнью в этом городе», – сказал Крылов.

«Мозжечок разрывается во все стороны, но мы не жестим». Никита Крылов нокаутировал легенду UFC, а готовился с помощью... батута и легкой атлетики