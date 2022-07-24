Даниэль Кормье: «Густафссон спекся. Ему нужно заканчивать»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях посоветовал шведу завершить карьеру.

На UFC Fight Night 208 в Лондоне 35-летний Густафссон проиграл нокаутом в первом раунде Никите Крылову.

«Густафссон спекся. Ему нужно заканчивать. Он пропустил много сильных ударов, но раньше он не падал от них.

Его подбородок больше не держит удары. Уходи, мой друг. У нас у всех есть срок годности.

Густафссон — один из лучших, кто так и не завоевал титул», – написал Кормье.

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