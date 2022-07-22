Шон О’Мэлли: «Бой с Яном – больше, чем поединок Стерлинга и Диллашоу»

Боец UFC Шон О’Мэлли сравнил противостояние против с титульным боем в легчайшем дивизионе между Алджамейном Стерлингом и Ти Джеем Диллашоу.

«Ян – претендент номер один сейчас. У него 1-1 против Стерлинга, он побеждал его в первом бою, мог победить во втором и мог бы быть чемпионом сейчас. Выходить против такого парня – мотивирует.

Прямо сейчас это главный бой в легчайшем весе. Наш поединок больше, чем противостояние Алджо и Ти Джея», – сказал Шон.

Бой Яна и О’Мэлли пройдет 22 октября в Абу-Даби на UFC 280.

Новый соперник Яна обожает траву и компьютерные игры, а до боев работал с душевнобольными. С Шона О’Мэлли тащится даже Снуп Догг