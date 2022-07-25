Когда бой Махачев — Оливейра на UFC 280: дата, где пройдет, подробности боя за титул в легком весе

22 октября в Абу-Даби пройдет UFC 280, где в главном событии Ислам Махачев подерется за вакантный титул легкого веса против бразильца Чарльза Оливейры.

Когда бой Махачев — Оливейра на UFC 280

Город: Абу-Даби (ОАЭ).

Какого числа: 22 октября

Какой турнир: UFC 280

Махачев — четвертая строчка рейтинга UFC в легком весе. На его счету 22 побед (14 досрочных) и одно поражение. Единственное поражение россиянина случилось в октябре 2015 года, после чего Ислам вернулся на победную серию из 10побед. В последних противостояниях Махачев уверенно победил Тиаго Мойзеса, проведя удушающий прием в четвертом раунде, а после расправился с Дэном Хукером. Затем Ислам финишировал Бобби Грина. После долгих обсуждений промоушен все же дал шанс Исламу подраться за пояс.

Чарльз Оливейра — бразильский боец UFC, карьера которого началась в 2008 году, а сейчас в его активе 32 победы, 8 проигрышей, один из боев был признан несостоявшимся. Сейчас Оливейра по факту не владеет титулом UFC, поскольку провалил взвешивание к первой защите против Джастина Гейджи. Однако в народе бразилец им считается, так как финишировал Гейджи во втором раунде. Ранее, 11 декабря, прошлого года Чарльз дрался против Дастина Порье, в этой схватке Чарльз одержал победу в 3 раунде удушением сзади.