Сергей Харитонов: «Если Ян услышал мои слова, то он выйдет побежать. Если нет, то пойдет вниз»

Российский тяжеловес прокомментировал анонс поединка и Шона О’Мэлли.

«Если Ян услышал мои слова и будет лучше готовиться, то он выйдет побеждать. Если нет, то пойдет вниз.

А так... Я всегда болею за наших ребят. Хочу, чтобы они выигрывали», – сказал Харитонов.

Бой Яна и О’Мэлли состоится 22 октября на 280 в Абу-Даби.

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