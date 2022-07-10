Физиев готов подраться с Гамротом: «Дивизиону нужна свежая кровь»

Боец из Азербайджана Рафаэль Физиев ответил на вопрос о возможном поединке с Матеушом Гамротом.
«Скорее всего, я окажусь на седьмой строчке рейтинга легкого дивизиона, а Матеуш Гамрот — на восьмой строчке, поэтому можно устроить этот бой.
Я пока что ничего не добился в этом спорте, но я думаю, что парни из топ-5 должны драться с новым поколением бойцов. Чтобы я подрался с кем-то из топ-5, и Матеуш с кем-то из топ-5.
Парни из топ-5 долгое время находятся наверху, потому что они дерутся друг с другом. Дивизиону нужна свежая кровь», – сказал Физиев.
На UFC Vegas 58 Физиев нокаутировал Рафаэля Дос Аньоса в пятом раунде.
Физиев бросил вызов Гейджи: «Он бы подпортил мне лицо не меньше, чем Дос Аньос»