Бой Бенеила Дариуша и Матеуша Гамрота добавлен в кард UFC 280

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Бенеил Дариуш UFC 280 Матеуш Гамрот Бокс/MMA/UFC

Турнир UFC 280 в Абу-Даби пополнился еще одним топовым поединком.

Ирано-американский легковес Бенеил Дариуш встретится с поляком Матеушем Гамротом 22 октября.

Напомним, что главным событием турнира в Абу-Даби станет бой за вакантный титул в легком весе между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.

Дариуш в мае 2021-го победил единогласным решением судей Тони Фергюсона. Гамрот в конце июня одержал победу над Арманом Царукяном.

Петр Ян подерется с Шоном О’Мэлли 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби

Бой Белала Мухаммада и Шона Брэди состоится 22 октября на UFC 280

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные