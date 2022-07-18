Дмитрий Бикрев: «Не думаю, что Махачев сможет переехать Оливейру»

Чемпион AMC Fight Nights в полусреднем весе Дмитрий Бикрев поделился ожиданиями от боя за вакантный титул UFC в легком весе между и .

«У Махачева есть все шансы. Это очень крутое противостояние, которое в любом случае будет интересным. Я ставлю на Махачева.

Не думаю, что Ислам сможет прям переехать соперника, но, кажется, что он более физически сильный, так что Оливейра вряд ли сможет ему что-то сделать.

Но будет интересно посмотреть, как Чарльз пойдет в атаку, как он это любит, и чем это закончится», – сказал Бикрев.

Бой Махачева и Оливейры состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

Махачев подерется за титул UFC: преемник Хабиба встретится с Оливейрой в октябре, чтобы вернуть пояс в Дагестан