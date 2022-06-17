Стерлинг опроверг информацию о бое с Диллашоу: «Надеюсь, что нам удастся прийти к соглашению по поводу повышения гонорара»

Чемпион UFC легчайшем весе прокомментировал информацию, что его бой с состоится 10 сентября на UFC 279.

«Нет никакого боя, пока на бумаге не будет стоять подпись. И на данный момент у меня тот же контракт.

Обычно, когда вы выигрываете бой, ваш гонорар повышается, но у меня не было никакой прибавки. Мне хочется думать, что я выполнил часть своей работы, сделал все правильно, и даже сыграл роль плохого парня в последнем противостоянии с Петром Яном, что помогло выстроить сюжетную линию.

Я рассчитываю на то, что работа на компанию окупится и принесет мне дивиденды в долгосрочной перспективе. В настоящий момент я тренируюсь, надеясь, что нам удастся прийти к соглашению по поводу повышения гонорара, что естественно для всех контрактов», – сказал Стерлинг.

Стерлинг и Диллашоу подерутся за титул UFC 11 сентября (MMA Junkie)

Ти Джей Диллашоу: «В следующем бою я верну пояс, побив Стерлинга, а затем отомщу Сехудо»