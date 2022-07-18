Дастин Порье и Бенеил Дариуш могут подраться до конца года

Менеджер Али Абдель-Азиз сообщил об организации боя между легковесам и .

«Контракты пока не подписаны, но UFC хочет организовать этот бой. Я надеюсь, у нас все получится.

Бенеилу больше не с кем драться. Мы могли бы встретиться с Рафаэлем Физиевым, но он только что прооперировал нос, так что остается только Порье.

Уверен, что Дариуш одержит победу в этом поединке и будет драться за титул с Исламом Махачевым, который к тому времени станет чемпионом», – сказал Абдель-Азиз.

Напомним, что бой за вакантный титул в легком весе между Махачевым и Чарльзом Оливейрой состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби.

Махачев подерется за титул UFC: преемник Хабиба встретится с Оливейрой в октябре, чтобы вернуть пояс в Дагестан