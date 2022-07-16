Алекс Волкановски: «Уверенная победа Ортеги или Родригеса может сделать одного из них следующим претендентом на титул»

Чемпион UFC в полулегком весе поделился ожиданиями от поединка между Брайаном Ортегой и .

«Очевидно, что я буду внимательно следить за этим боем.

Думаю, уверенная победа одного из этих парней может сделать его следующим претендентом на титул.

Это огромный поединок для нашего дивизиона, так что не пропустите», – сказал Волкановски.

и Родригеса состоится 16 июля на UFC on ABC 3.

Брайан Ортега: «Как, черт возьми, Волкановски выбрался из моей гильотины?»

Яир Родригес: «Мне пообещали чемпионский бой в случае победы над Ортегой»