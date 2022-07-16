Алекс Волкановски: «Уверенная победа Ортеги или Родригеса может сделать одного из них следующим претендентом на титул»

Теги полулегкий вес UFC MMA Брайан Ортега Яир Родригес Алекс Волкановски Бокс/MMA/UFC

Чемпион UFC в полулегком весе Алекс Волкановски поделился ожиданиями от поединка между Брайаном Ортегой и Яиром Родригесом.

«Очевидно, что я буду внимательно следить за этим боем.

Думаю, уверенная победа одного из этих парней может сделать его следующим претендентом на титул.

Это огромный поединок для нашего дивизиона, так что не пропустите», – сказал Волкановски.

Бой Ортеги и Родригеса состоится 16 июля на UFC on ABC 3.

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