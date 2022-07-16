UFC on ABC 3: Ортега против Родригеса, Салихов – Цзиньлян и другие бои

16 июля в американском Элмонте (штат Нью-Йорк, США) состоится турнир UFC on ABC 3.
В главном событии вечера состоится бой экс-претендента на титул в полулегком весе Брайана Ортеги (15-2) и мексиканца Яира Родригеса. (15-3).
В карде турнира также подерутся россиянин Муслим Салихов (18-2) и китаец Ли Цзиньлян (18-7).
Другие бои:
Мишель Уотерсон (18-9) – Аманда Лемос (11-2-1);
Мэтт Шнелл (17-8) – Су Мудаержи (12-3);
Шейн Бургос (14-3) – Чарльз Журдэйн (13-4-1);
Лорен Мерфи (15-6) – Миша Тейт (20-8).
UFC on ABC 3 начнется в 18:00 по московскому времени. Основной кард покажет «Матч ТВ» и «Матч! Боец» в 21:00.
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